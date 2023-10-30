ЦАХАЛ сообщила о столкновении сухопутных сил с ХАМАС в секторе Газа

«Мы движемся по земле, выявляем террористов и атакуем с воздуха. Также имеется прямой контакт между сухопутными силами и террористами, бои идут внутри сектора Газа. Мы постоянно оцениваем ситуацию, параллельно продвигаясь в соответствии с нашими оперативными планами», — сказано в сообщении.

Также ЦАХАЛ заявила, что за последние несколько дней конфликта военные нанесли удары более чем по 600 объектам ХАМАС. Ранее, 28 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целями которого являются уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Встречаясь в этот же день с родственниками заложников, он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется и люди даже не до конца представляют себе ее масштабы.

В этот же день министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены палестинского движения ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее. headtopics.com

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий. headtopics.com

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