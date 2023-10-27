ЦАХАЛ: расширение военных действий в Газе не является наземной операцией

сказал, что расширение военных действий ЦАХАЛ не является официальным началом наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщил телеканалИздание написало, что Лернер опроверг утверждение о том, что расширение операции является официальным ожидаемым наземным вторжением в сектор Газа.

говорил, что армия Израиля в последние дни проводила наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера 27 октября, наземная операция Армии обороны Израиля в Газе, как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля не принимают окончательного решения, заявил востоковед

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Представитель ЦАХАЛ: расширение военных действий в Газе — не наземная операцияПредставитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер заявил ABC News, что расширение действий израильской армии в Газе не является анонсированной наземной операцией. Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ: расширение маневров в секторе Газа не является наземной операциейТелеканал ABC News сообщает, что проводимое Армией обороны Израиля расширение маневров в секторе Газа не является началом наземной операции Прочитайте больше ⮕

Градус напряжения в зоне эскалации палестино-израильского конфликта не спадает. Новости. Первый каналВопрос с наземной операцией Израиля в секторе Газа пока открыт, но в ночь на пятницу подразделения ЦАХАЛ провели рейд с моря на юге анклава, были задействованы корабли военно-морского флота и авиация. Прочитайте больше ⮕

Израиль начал расширение наземной операции в секторе ГазаИзраиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Прочитайте больше ⮕

В ЦАХАЛ заявили, что расширение операции не является официальным ее началомРасширение операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не является официальным началом наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил представитель Цахал подполковник Питер Лернер, передает телеканал ABC . Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ: расширение масштабов сухопутной операции не стало началом наземнойОн опроверг домыслы о словах пресс-секретаря израильской армии, которые появились в обществе. Прочитайте больше ⮕