ЦАХАЛ: расширение маневров в секторе Газа не является наземной операцией

"Расширенные операции не являются официальным ожидаемым наземным вторжением", - приводит телеканал слова представителя ЦАХАЛ Питера Лернера.

Он также добавил, что израильские военные делают все возможное, чтобы избежать потерь среди гражданского населения.Ранее сообщалось, что по сектору Газа были нанесены самые массированные удары за все время, а в анклав начала входить израильская бронетехника. В ЦАХАЛ отметили, что сухопутные силы расширяют маневры в секторе Газа. Некоторые СМИ расценили это, как начало наземной операции.

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Градус напряжения в зоне эскалации палестино-израильского конфликта не спадает. Новости. Первый каналВопрос с наземной операцией Израиля в секторе Газа пока открыт, но в ночь на пятницу подразделения ЦАХАЛ провели рейд с моря на юге анклава, были задействованы корабли военно-морского флота и авиация. Прочитайте больше ⮕

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