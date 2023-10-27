ЦАХАЛ нанесла удары рядом с больницами в секторе Газа

По словам журналиста, ударам ЦАХАЛ подверглись территории возле крупнейшей в анклаве больницы «Аш-Шифа» и индонезийского госпиталя.Он указал на наличие у ЦАХАЛ конкретных доказательств того, что сотни террористов спрятались в больнице после массовых убийств 7 октября. Именно отсюда осуществляется командование ракетным огнём и подразделениями ХАМАС, добавил он.на юге сектора Газа.

По данным министерства здравоохранения палестинского анклава, в результате трагедии погибли более 500 человек. После случившегося президент Палестины» резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с призывом к перемирию в секторе Газа. Она уточнила, что ЦАХАЛ будет действовать точно так же, как «мир действовал против нацистов и «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Прочитайте больше:

IA_REGNUM »

Градус напряжения в зоне эскалации палестино-израильского конфликта не спадает. Новости. Первый каналВопрос с наземной операцией Израиля в секторе Газа пока открыт, но в ночь на пятницу подразделения ЦАХАЛ провели рейд с моря на юге анклава, были задействованы корабли военно-морского флота и авиация. Прочитайте больше ⮕

Израиль провел танковый рейд в секторе Газа: 'относительно крупное' вторжениеПока мир замер в ожидании наземной операции в секторе Газа, Израиль провел ночной “целенаправленный рейд” с применением танков в палестинском анклаве, сообщает ЦАХАЛ. Прочитайте больше ⮕

Израильская армия показала кадры наземного рейда в секторе ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в своем Telegram-канале видеозапись наземного рейда с бронетехникой в секторе Газа и авиаударов. Прочитайте больше ⮕

Армия Израиля сообщила, что нанесла удары по 250 объектам ХАМАС в секторе ГазаСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ показал оперативный штаб ХАМАС под крупнейшей больницей в ГазеПресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил на брифинге, что ХАМАС располагает в секторе Газа свои командные и оперативные центры в разных локациях Прочитайте больше ⮕

Израильские танки вошли в сектор ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о вылазке в сектор Газа с применением танков. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. Прочитайте больше ⮕