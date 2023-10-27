ЦАХАЛ объявил о «расширении наземной операции» в Газе

По его словам, сухопутные войска в продолжение наступления, которое армия вела последние несколько дней, «расширяют наземную деятельность» в Газе и работают «для достижения целей войны».

Ранее корреспонденты западных изданий сообщили об одном из самых интенсивных обстрелов северной части Газы с 7 октября. В секторе пропали телефонная связь и интернет, редакции практически не могут связаться со своими корреспондентами.

Прочитайте больше:

tvrain »

Представитель ЦАХАЛ заявил о расширении масштабов операции в ГазеИзраиль активизирует военные действия на территории палестинской автономии, увеличивая темпы атак. Прочитайте больше ⮕

Израиль объявил о расширении наземной операции в секторе ГазаИзраиль расширяет наземную операцию в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕

Израиль провел танковый рейд в секторе Газа: 'относительно крупное' вторжениеПока мир замер в ожидании наземной операции в секторе Газа, Израиль провел ночной “целенаправленный рейд” с применением танков в палестинском анклаве, сообщает ЦАХАЛ. Прочитайте больше ⮕

В ООН предупредили о разрушительных последствиях наземной операции в ГазеНаземная операция Израиля в секторе Газа будет иметь разрушительны эффект Прочитайте больше ⮕

МИД Иордании предупредил о гуманитарной катастрофе в случае наземной операции в ГазеПо словам главы ведомства Аймана ас-Сафади, Израиль только что начал 'вторжение' вглубь палестинского анклава Прочитайте больше ⮕

Посол Израиля сообщил о координации с США по срокам начала наземной операции в ГазеСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕