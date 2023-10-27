ЦАХАЛ: расширение маневров не является официальным наступлением в Газе

Представитель Армии обороны Израиля подполковник Питер Лернер заявил, что расширение операций не является официальным началом наземной операции в секторе Газа.ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Армия обороны Израиля в последние дни проводила наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера 27 октября эти операции расширятся.

Как сообщили местные СМИ, «Лернер опроверг, что расширенные операции являются официальным ожидаемым наземным вторжением». Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.«с суши, моря и воздуха».

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