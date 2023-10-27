ЦАХАЛ не начал вторжение в Газу, идет подготовка

Он отметил, что продолжающиеся удары по Газе также стоит рассматривать, как «часть подготовки». По словам дипломата, наземная операция будет проведено, но в ограниченном масштабе.

По его словам, «центр управления и связи ХАМАС» расположен под крупнейшей больницей в Газе. Морав заявил, что операцию нужно провести «хирургическим путем», чтобы не допустить гибели мирных жителей. Об том, что штаб ХАМАС расположен под крупнейшей в анклаве больницей, госпиталем Аль-Шифа, Армия обороны Израиля заявила за несколько часов до начала волны авиаударов по Газе и анонса расширения действий наземных сил.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы».

На данный момент количество погибших от ударов израильской армии в секторе Газа превысило 7300, в том числе 20 граждан России, количество раненых превысило 19 тысяч. Кроме того, боевики ХАМАС могут удерживать в заложниках до 150 израильтян. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. headtopics.com

МИД России призвал стороны прекратить все боевые действия. президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование этого кризиса возможно только на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, то есть создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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