ЦАХАЛ заявил о столкновениях на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вступила в столкновения с террористическими ячейками на севере Газы, в ходе которых были ликвидированы"десятки террористов".

Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной ХАМАС операции"Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы военного крыла палестинского движения проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь по военным и по мирным гражданам, а также взяли заложников. В Израиле, по информации местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, включая 300 военнослужащих, пострадавшими числятся более 5 тысяч.

В ответ ЦАХАЛ начал операцию"Железные мечи" против ХАМАС в Газе. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории анклава. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

ЦАХАЛ заявила о прорыве передней линии обороны ХАМАС на севере ГазыИзраильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в ходе брифинга, его слова приводятся на сайте ЦАХАЛ. Хагари подчеркнул, что операция ЦАХАЛ проходит по плану. Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ сообщила о взятии под контроль опорного пункта ХАМАС в секторе ГазаСилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили контроль над опорным пунктом ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила 31 октября ЦАХАЛ в своем Telegram-канале. Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ сообщила о прорыве передней линии обороны ХАМАС на севере сектора ГазаИзраильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа, сообщил в среду, 1 ноября, в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.По его словам, операция ЦАХАЛ проходит по плану, армия продолжает углублять зону боевых действий на севере палестинского анклава. Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ доложил о ночной атаке на объекты ХАМАС в ГазеАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ночной атаке на объекты ХАМАС в Газе, включая оперативные штабы. Прочитайте больше ⮕

Haaretz: девять израильских военных погибли при попадании ракеты в БТРГазета Haaretz, ссылаясь на ЦАХАЛ, сообщила, что на севере сектора Газа при попадании противотанковой ракеты в бронетранспортер погибли девять израильских солдат Прочитайте больше ⮕

Во Франции сообщили о гибели двоих несовершеннолетних граждан страны в боях на севере ГазыМИД республики призвал разрешить иностранным гражданам, в частности французам, покинуть сектор Газа Прочитайте больше ⮕