Хюлькенберг ответил Окону, предложившему на Гран-при Мексики приготовиться к его обгону

Пилот «Хааса», которое тот адресовал ему во время Гран-при Мексики. На 51-м круге гонки Окон сказал по радио своей команде: «Вы можете сказать «Хаасу», что я пойду на обгон, так что им лучше быть готовыми к этому!»

«Тебе наверняка понравилось моё заднее антикрыло. Что же тебя настолько задержало?» — написал Хюлькенберг на своей странице в социальных сетях. Напомним, Окон на Гран-при Мексики показал десятый результат, а Хюлькенберг был 13-м. Победителем гонки стал нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.Материалы по теме

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