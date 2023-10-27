Хуснуллин оценил развитие транспортной системы Петербурга

Санкт-Петербург и Ленинградская область активно развиваются и в сфере транспорта, и в области жилищного строительства, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин. В Северной столице он провел заседание Координационного совета, в котором принял участие губернатор Александр Беглов.
По словам Беглова, несколько десятков лет назад Санкт-Петербург был самым сложным транспортным узлом. «Представьте, не было кольцевой дороги, не было Западного скоростного диаметра», отметил он. «Поручения президента дают новый импульс для развития нашей агломерации. Это касается и транспортной инфраструктуры, дорожного строительства, создания железнодорожных обходов, развития наземного транспорта и метро, причем совместно с Ленинградской областью. Хотел бы от имени петербуржцев сказать слова благодарности нашему президенту, потому что таких масштабных работ и таких масштабных инвестиций никогда не было», — заявил Беглов.
Одно из поручений главы государства касалось проекта Широтной магистрали скоростного движения, которая должна значительно снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города. Также речь шла об обновлении подвижного состава электрического транспорта: закуплено 344 трамвая и 395 троллейбусов. Программа реализуется с привлечением средств бюджетного инфраструктурного кредита. headtopics.com
В прошлом году был полностью обновлен автобусный парк коммерческих перевозчиков — закуплено более 2,8 тыс. современных экологичных автобусов на газомоторном топливе. Сегодня на маршрутной сети города работает более 3 тыс. автобусов на природном газе.Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.