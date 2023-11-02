Хранители «Донбасского Эдема». Война и мир заповедника «Меотида»

Национальный природный парк «Меотида» на юге Донбасса переживает новый этап своей жизни: вместе с воссоединением новых территорий с Россией стал единым целым и заповедник.Создавать заповедную зону у Азовского моря геолог, ландшафтовед Галина Марченко и биолог Геннадий Молодан начали еще в 90-е. В то время на территории региона существовали отдельные крошечные заказники с беспорядочно разбросанными площадями, которые были не связаны друг с другом, не имели единой администрации.

Еще девять лет понадобилось на то, чтобы, уладив все формальности, добиться рождения уже национального природного парка, который стал настоящим достоянием Донбасса. Здесь находятся крупнейшие птичьи колонии в Европе, гнездятся уникальные виды.

С 1 января будущего года парк обретает федеральный статус, у него появляются новые полномочия и необходимые деньги. И, как говорит руководитель, будет сделано всё возможное, чтобы территория в более чем 30 тысяч гектаров не только смогла восстановиться после тяжелейших военных событий, но и стать одной из самых красивых и значимых для страны природных зон России.Темноглазая девочка в школьной форме сидит в большом кресле в главном офисе «Меотиды» в Новоазовске. headtopics.com

Забота и внимание — главное в подходе директора. Ко всему — к жизни, природе, к работе, к каждому из своих 126 сотрудников и их семьям. — объясняет Галина Марченко. У нее с соратником Геннадием Молоданом есть мечта — создать в «Меотиде» после обретения ею федерального статуса международный детский экологический тренинг-центр: «Такого не было в желто-голубой стране, и такого пока нет у нас».Сегодня на территории парка произрастает около 640 видов растений, есть крупные животные, огромное количество насекомых, но главная гордость — птицы.

Правда, сейчас птицы прилетают на ночевку и кормежку, но в связи с военной обстановкой потомства не производят. «Экологи — это те же врачи. Как и доктора, они обязаны быть диагностами. Но диагностировать изменения в экосистеме. Поэтому я эту тысячу обязана мониторить постоянно. Если экосистема равновесная, то наш уровень жизни, наши потребности сбалансированы так или иначе. Но равновесие может нарушаться,Например, мы замечаем, что резко исчез какой-то вид насекомых, затем исчезают какие-то виды растений, которые ими опыляются. headtopics.com

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