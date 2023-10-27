Хоффенхайм / 28 октября 2023, 16:30 - Бундеслига / трансляция на Sports.ru

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Хайденхайм / 28 октября 2023, 16:30 - Бундеслига / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Оренбург / 28 октября 2023, 16:30 - Премьер-лига / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

ЦСКА / КХЛ - 28 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Детройт / НБА - 28 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, обсуждение, статистика и результаты матча на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Денвер / НБА - 28 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, обсуждение, статистика и результаты матча на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Баффало / НХЛ - 28 октября 2023 / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕