Хольгер Руне против Романа Сафиуллина в полуфинале Брисбена

✅ 🎾 8:00: Хольгер Руне (Дания, 1) — Роман Сафиуллин (Россия), Брисбен, 1/2 финала — 6:4, 7:6 (7:0)Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.Российский форвард тяжело входил в сезон после разрыва крестообразной связки, но сейчас, кажется нашёл свою форму.
Свечников набирает очки уже в пяти матчах подряд, при этом в каждой из этих игр он совершал как минимум по два результативных действи
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