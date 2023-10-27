Хольгер Руне с трудом пробился в полуфинал турнира ATP-500 в Базеле

Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисистВ четвертьфинальном матче посеянный под первым номером Руне со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (8:6) обыграл 32-ю ракетку мира, представителя АргентиныЗа выход в финал соревнований в Базеле Руне сразится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6, действующий чемпион) — Александр Шевченко (Россия, Q).

Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисистВ четвертьфинальном матче посеянный под первым номером Руне со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (8:6) обыграл 32-ю ракетку мира, представителя АргентиныЗа выход в финал соревнований в Базеле Руне сразится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6, действующий чемпион) — Александр Шевченко (Россия, Q).

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