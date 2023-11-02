Херш заявил о планах ЦАХАЛ прорвать укрепления ХАМАС вокруг туннелей

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Армия обороны Израиля в новой фазе боевых действий против ХАМАС планирует прорвать оборонительные укрепления палестинского движения вокруг основных туннелей.Он отметил, что движение танков стало началом второй фазы боевых действий, целью которой станет прорыв оборонительного периметра ХАМАС вокруг его основных бункеров и туннелей.

При этом Херш указал на то, что танковые колонны Израиля не рвутся в центр, а остаются по периметру города, стреляя издалека. Это, в свою очередь, сводит потери израильтян к минимуму. «Обратной стороной такой тактики является то, что здания и кварталы "сглаживаются", независимо от того, находятся там гражданские лица или нет», - пояснил журналист.

Ранее Херш также заявлял, что руководство Израиля готово затопить туннели ХАМАС перед тем, как направить туда свои войска. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что Тель-Авив готов списать со счетов заложников, находящихся в секторе Газа. headtopics.com

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