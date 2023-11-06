Хасиев назвал бой Чимаева и Усмана самым худшим на турнире UFC 294

Хасиев ранее заявил, что поединок Хамзата и Камару Усмана был самым худшим боем из увиденных им на турнире UFC 294. «Сказал человек, который мечтает сфоткаться с Чимаевым», — написал Эли на своей странице в социальных сетях. Бой Чимаева и Усмана проходил 21 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 294. Поединок продлился всю дистанцию (три раунда) и завершился победой Хамзата судейским решением.

Россия Последние новости Прочитайте больше: CHAMPİONAT »

:

CHAMPİONAT: Хасиев объяснился после слов, что бой Чимаева был худшим из увиденных им на UFC 294Основатель российской MMA-лиги ACA Майрбек Хасиев дал комментарий по поводу своих недавних слов о непобеждённом чеченском бойце UFC Хамзате Чимаеве.

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Хасиев: бои на UFC 294 были слабые, поединок Чимаева получился худшимОснователь российской MMA-лиги ACA Майрбек Хасиев негативно высказался о турнире UFC 294, прошедшем в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Алексей Кунченко дал прогноз на титульный бой Сергея Павловича и Тома Аспиналла на UFC 295Экс-боец UFC Алексей Кунченко дал прогноз на титульный бой россиянина Сергея Павловича с британцем Томом Аспиналлом на турнире UFC 295.

Источник: championat | Прочитайте больше »

SPORTSRU: – о бое Чимаева с Усманом: «Худший бой среди тех, что я видел на турнире»«Среди всех боев, которые я видел, чимаевский был самый худший, однозначно.

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Петросян почувствовал себя плохо и не смог провести бой на турнире UFC Fight Night 231В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 231.

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Бой Фахретдинова и дос Сантоса на турнире UFC завершился вничьюВ ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 231.

Источник: championat | Прочитайте больше »