Хамзат Чимаев: «Я безумец. Хочу денег и стать самым жестким бойцом в мире»

Я зверь другой породы и не такой, как вы, понимаете? Покажу, что я – самый жесткий боец в мире», – сказал 9-й номер среднего веса

Коста предложил план для титульной гонки в среднем весе: «Я против чеченца, а Стрикленд против дю Плесси» Коста считает, что Чимаев не заслужил титульник в среднем весе: «Когда так продвигают чемпиона, то это нормально, но Хамзат – никто»

Фьюри обещает быстрый нокаут в бою с Нганну: «Это как если бы чемпион по пинг-понгу вышел на корт против Джоковича» Боксер Кевин Джонсон – о Тайсоне Фьюри: «Хорошо знаю его, мы жили вместе и пели песни. Он – один из величайших в истории» headtopics.com

Боксер Перетятько – о бое с Чисорой: «Считал себя победителем, потому что прошел всю дистанцию с таким панчером и не упал» РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости

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Волкановски планирует подраться с Топурией в январе: «Мне не нужен перерыв, я хочу оставаться активным»«Я разговаривал с руководством UFC и сообщил, что хочу оставаться активным. Прочитайте больше ⮕

Стало известно, когда состоится титульный бой Чимаева со СтриклендомНепобеждённый арабо-чеченский боец Хамзат Чимаев проведет поединок против чемпиона UFC в средней весовой категории Шона Стрикленда в первой четверти 2024 года. Прочитайте больше ⮕

Чимаев стал претендентом на поединок со Стриклендом. Букмекеры назвали коэффициенты возможного бояХамзат Чимаев победил нигерийца Камару Усмана на UFC 294 и стал претендентом на бой против Шон Стрикленда. Прочитайте больше ⮕

Бобровникова о возможном возобновлении карьеры: «Тренер говорит: чуть‑чуть в форму придешь, и давай заявим тебя. Но, мне кажется, нет смысла»– Сейчас я не готова, не хочу каких‑то тяжелых нагрузок, тяжелых тренировок. Прочитайте больше ⮕

Звездный актер Тиль Швайгер признал проблемы с алкоголем'Я не хочу, чтобы меня кто-то боялся' - культовый немецкий режиссер и актер дал откровенное интервью немецкому журналу Stern. Прочитайте больше ⮕

Россиянин назван самым опасным бойцом в UFCБританский боец смешанных единоборств (ММА) Том Аспинэлл поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Сергеем Павловичем в рамках турнира UFC 295. Слова Аспинэлла передает ТАСС . Прочитайте больше ⮕