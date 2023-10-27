Хайденхайм / 28 октября 2023, 16:30 - Бундеслига / трансляция на Sports.ru

В последних 5 играх Хайденхайм пропускает в среднем 2.

40 гола за игруВ последних 5 играх Хайденхайм забивает в среднем 0.80 гола за игру

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Оренбург / 28 октября 2023, 16:30 - Премьер-лига / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

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