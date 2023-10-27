Хави: «Реал» изменил систему игры с приходом Беллингема

«Реал» Мадрид изменил систему игры с приходом Беллингема. Мы должны следить за скоростными рывками Родриго и Винисиуса. Их достоинства должны быть сведены к минимуму», — приводит словаМатч между «Барселоной» и «Реалом» состоится завтра, 28 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и начнётся в 17:15 мск.

В рамках чемпионата Испании сезона-2022/2023 каталонцы и мадридцы обменялись победами — в 9-м туре сильнее оказались подопечные Карло Анчелотти (3:1), а в 26-м туре командаПеред первой в этом сезоне очной встречей «Барселона» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко.

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