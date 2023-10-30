Хавбек «Локомотива» Пиняев — о критике: возможно, проблема в излишнем давлении

18-летний полузащитник «Локомотива»«Понятно, что все от меня многого ждут. Есть разные обстоятельства, почему этого не происходит. Например, периодически выхожу на разных позициях, это тоже так или иначе влияет. Я и сам от себя жду иного. Возможно, проблема как раз в этом излишнем давлении: кто‑то постоянно что‑то говорит, обсуждает, ждёт. Иногда могу провести вполне неплохой матч, но люди не видят голевых действий и сразу делают вывод: всё, Пиняев сегодня был незаметен.

Понятно, что в силу возраста могут быть какие‑то перепады. Считаю, что это нормально. Важно, чтобы и другие люди понимали: мне не 25 лет, не 30, сложно на данный момент стабильно играть каждый матч. Возможно, я задал определённую планку и, поверьте, мне самому хочется её удерживать, стараюсь всё для этого делать. Требований к себе не снижаю, продолжаю так же работать, как и до этого, и верю, что рано или поздно этот период закончится, а все опять увидят мою помощь команде.

Я — командный игрок, сейчас структура игры поменялась, и стараюсь где‑то больше помогать в командных действиях в обороне. Это не потому, что тренерский штаб ставит другой футбол. Просто отношение к «Локомотиву» по сравнению с весной поменялось: когда мы все приходили, отношение было другим, мы играли больше на контратаках. Теперь к нам отношение как к топ‑клубу, как и должно быть всегда. headtopics.com

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