Хабиб Нурмагомедов назвал Газу самой большой тюрьмой под открытым небом

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категориивысказался о конфликте между Израилем и Палестиной, поддержав жителей сектора Газа.

«В данный момент идёт бомбардировка самой большой тюрьмы под открытым небом — Газы. Газа наши все дуа связаны с тобой. Делайте дуа за наших братьев и сестёр», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям. Ранее Нурмагомедов заявил, что удар по госпиталю в секторе Газа, при котором погибли сотни человек — это геноцид, а также поддержал палестинцев в начавшемся конфликте. headtopics.com

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