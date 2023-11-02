Хабек: поддерживающих ХАМАС в Германии могут депортировать из страны

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что поддерживающих ХАМАС в Германии могут депортировать из страны.

Об этом политик рассказал в видеообращении, опубликованном на официальной странице Минэкономики ФРГ в соцсети X (бывшая Twitter). Хабек заявил, что сжигание флагов Израиля и восхваление палестинского движения ХАМАС является преступлением, которое может привести к суду, а при отсутствии гражданства — к депортации.

«Масштабы исламистских демонстраций в Берлине и других городах ФРГ неприемлемы и требуют жесткого политического ответа», — заявил вице-канцлер.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель устроили скандал из-за разногласий по поводу ситуации на Ближнем Востоке. headtopics.com

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