ХК «Спартак» — ХК ЦСКА: кто победит в московском дерби?

Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовуюЭто будет уже третий матч между этими командами в текущем сезоне-2023/2024 КХЛ. В первом матче сильнее оказались хоккеисты ЦСКА (3:2 ОТ), затем «Спартак» взял реванш на своей площадке со счётом 5:3.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя встречи и пройти опрос: «Спартак» — ЦСКА: кто победит в московском дерби?» В прошлом сезоне в четырёх матчах между этими командами три победы одержали хоккеисты ЦСКА. В текущем сезоне-2023/2024 «Спартак» одержал 17 побед в 25 матчах и расположился на втором месте в общей таблице КХЛ. ЦСКА одержал 13 побед в 24 матчах и расположился на пятом месте в таблице Западной конференции.

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