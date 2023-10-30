ХАМАС пообещал Ирану освободить заложников без израильского гражданства

"Иран получил обещания от ХАМАС об освобождении иностранных заложников, не имеющих гражданства Израиля", - сообщил официальный министр иностранных дел Ирана Нассер Канани.

По данным Канани, ряд стран обратились к Тегерану с призывом провести переговоры с радикальной группировкой, чтобы добиться освобождения иностранцев, находящихся в плену боевиков в секторе Газа.

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