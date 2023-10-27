ХАМАС заявило о готовности противостоять наземной операции израильских ВС

Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

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ТАСС »

ХАМАС заявило о гибели 50 израильских заложниковПредставитель движения ХАМАС заявил, что в секторе Газа погибли около 50 израильских заложников в результате ударов Армии обороны Израиля Прочитайте больше ⮕

ХАМАС пообещал Израилю «беспрецедентное поражение»Заместитель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури в интервью телеканалу Al Manar заявил, что военным Израиля в случае проведения наземной операции в секторе Газа будет нанесено «беспрецедентное поражение». Прочитайте больше ⮕

Telegraph: Израиль применит секретные 'губчатые бомбы' против туннелей ХАМАСИзраиль будет использовать новейшее секретное оружие во время наземной операции в секторе Газа в туннелях, которые прорыли боевики ХАМАС Прочитайте больше ⮕

Израиль начал расширение наземной операции в секторе ГазаИзраиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Прочитайте больше ⮕

ХАМАС заявило о гибели порядка 50 заложников в Газе при обстрелах ВС ИзраиляТакую оценку привело боевое крыло палестинского радикального движения - группировка 'Бригады Иззэддина аль-Кассама' Прочитайте больше ⮕

ХАМАС пообещало Израилю 'беспрецедентное поражение' в случае наземной операции в ГазеЗаместитель главы политбюро палестинского радикального движения Салех аль-Арури подчеркнул, что, 'если противник предпримет наземное вторжение, для нашего народа это откроет новую славную страницу' Прочитайте больше ⮕