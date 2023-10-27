ХАМАС пообещал отнестись к запросу о российских заложниках «более положительно и внимательно», чем к другим

«Многие страны обращались к нам с просьбой в отношении их граждан, удерживаемых в секторе Газа, в том числе русские друзья. К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией», — сказал Марзук в интервью РИА Новости.

Накануне делегация ХАМАС приехала в Россию на переговоры, в ходе которых, как сообщил российский МИД, обсуждалось освобождение иностранных заложников. Кем была представлена российская сторона на переговорах, не уточнялось. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никакой «кремлевской программы», как и контактов с Кремлем, у делегации ХАМАС в Москве не было.

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