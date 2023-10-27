ХАМАС в обмен на перемирие готов освободить только пленных иностранцев

, один из руководителей палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что движение в случае установления короткого перемирия готово освободить только заложников-иностранцев.

Барака добавил, что в случае переговоров об освобождении пленных израильтян из числа гражданских лиц будут выдвинуты дополнительные условия. А вот отпускать израильских солдат ХАМАС не намерен. По заявлениям палестинской стороны, военные предназначены для обмена пленными.

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