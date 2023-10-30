ХАМАС опубликовал обращение заложников к властям Израиля

Палестинское движение ХАМАС опубликовало 30 октября в своём Telegram-канале обращение захваченных им заложников к властям Израиля.

Палестинское движение ХАМАС опубликовало 30 октября в своём Telegram-канале обращение захваченных им заложников к властям Израиля.

Движение ХАМАС опубликовало обращение заложников к властям ИзраиляЖенщина призывает премьера страны обменять всех пленных в секторе Газа на палестинцев. Прочитайте больше ⮕

ХАМАС опубликовало обращение заложников к руководству ИзраиляСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

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