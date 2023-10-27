ХАМАС приветствовало принятие ГА ООН внесенной Иорданией резолюции по Ближнему Востоку

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС приветствовало принятие Генеральной Ассамблеей ООН внесенной Иорданией резолюции по Ближнему Востоку и потребовало ее немедленного выполнения. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале движения."Мы приветствуем принятие резолюции ГА ООН, содержащей призывы к немедленному гуманитарному перемирию, которое приведет к прекращению агрессии против нашего народа в секторе Газа.

Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.

Прочитайте больше:

ТАСС »

Генассамблея ООН отклонила осуждающую ХАМАС поправку к проекту резолюции по Ближнему ВостокуГенассамблея (ГА) ООН не приняла поправку Канады с осуждением ХАМАС к внесенному Иорданией проекту резолюции по Ближнему Востоку Прочитайте больше ⮕

В ХАМАС приветствовали принятие ГА ООН резолюции по Ближнему ВостокуРадикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, призывающую к немедленному перемирию сторон палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале движения. Прочитайте больше ⮕

ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему ВостокуСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему ВостокуГенассамблея (ГА) ООН 27 октября приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, 45 воздержались. Прочитайте больше ⮕

Генассамблея ООН приняла резолюцию по сектору Газа и ИзраилюПри это ГА отклонила осуждающую ХАМАС поправку к резолюции. Прочитайте больше ⮕

ГА ООН приняла резолюцию по Ближнему ВостокуГенассамблея ООН поддержала резолюцию 22 арабских государств, призывающую к немедленному прекращению огня между Израилем и группировкой ХАМАС. Прочитайте больше ⮕