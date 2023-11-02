ХАМАС нанесло удары по израильскому танку и бронемашинам

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" ранее сообщали о новых столкновениях с израильскими военными в южной, а также северо-западной частях сектора Газа

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Члены группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом палестинского радикального движения ХАМАС, нанесли удары по танку и двум бронемашинам армии Израиля на северо-западе сектора Газа." Бригад аль-Кассама поразили сионистские танк и бульдозер на северо-западе сектора Газа двумя снарядами "Аль-Ясин - 105", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

В среду вечером "Бригады Иззэддина аль-Кассама" сообщили о новых столкновениях с израильскими военными в южной, а также северо-западной частях сектора Газа. Как утверждалось, им удалось уничтожить не менее трех военных машин противника, в том числе один танк. headtopics.com

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