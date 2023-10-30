ХАМАС опубликовал видео с тремя заложницами, обвиняющими Нетаньяху

В подписи к видео сказано, что «несколько сионистских заключенных», которых удерживают «Бригады аль-Кассам» (боевое крыло ХАМАС) «посылают послание Нетаньяху и сионистскому правительству».

На видео-три женщины, одна из которых эмоционально обращается к израильскому премьер-министру Бииньямину Нетаньяху. The Jerusalem Post сообщает, что она говорит: «Позвольте нам вернуться домой» и «гневно обвиняет» премьера в «катастрофе 7 октября», когда состоялось нападение ХАМАС.

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