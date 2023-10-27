ХАМАС заявило об атаке на сектор Газа с суши, моря и воздуха

Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.

Об этом со ссылкой на заявление палестинского движения ХАМАС сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС.

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