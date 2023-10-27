ХАМАС: сектор Газа атакован Израилем с суши, моря и воздуха

Радикальное палестинское движение ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся атаке израильских ВС «с суши, моря и воздуха».

Как говорится в сообщении движения, «отключение связи и Интернета в секторе Газа, а также обстрелы с суши, моря и воздуха свидетельствуют о намерениях Израиля совершить новые массовые убийства и преступления».(«Роты Иерусалима»), являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад», заявила о нанесении ракетного удара по израильским городам Ашдод, Ашкелон и Сдерот.

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в Ашкелоне, Сдероте и в прилегающих к сектору Газа районах прозвучали сирены воздушной тревоги.

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