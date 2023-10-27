ХАМАС потребовал выполнения принятой ГА ООН с призывом к перемирию

Радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Об этом говорится в Telegram-канале организации.

«Мы приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую к немедленному, постоянному и продолжительному гуманитарному перемирию, которое приведёт к прекращению агрессии против нашего народа в секторе Газа»,Также движение призвало ГА ООН и соответствующие структуры принять действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции, позволяющей обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и чрезвычайной помощи в сектор Газа.

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