ХАМАС опубликовало обращение заложников к руководству Израиля

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Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

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Израильский министр призвал Эрдогана забрать сторонников ХАМАС в ТурциюРуководство Израиля предложило президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану забрать к себе в страну сторонников ХАМАС Прочитайте больше ⮕

Семьи израильских заложников потребовали от Нетаньяху план спасенияСемьи израильских заложников требуют ответов от премьера Нетаньяху. Собравшиеся в министерстве обороны Израиля родственники пленников ХАМАС хотят знать, какие стратегии применяются для освобождения невольников. Прочитайте больше ⮕

ХАМАС предложил освободить израильских заложников в обмен на палестинских заключенныхПредставитель 'Бригады Иззэддина аль-Кассама' Абу Обейда заявил, что ХАМАС требует от Израиля освободить всех палестинских заключенных в качестве условия освобождения израильских заложников Прочитайте больше ⮕

Нетаньяху заявил о начале второго этапа войныПремьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны. По его словам, его целью является уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников. Прочитайте больше ⮕

Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны против ХАМАСВойска армии Израиля вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинского радикального движения ХАМАС и освободить всех заложников... Прочитайте больше ⮕

Число удерживаемых в Газе заложников возросло до 239 человекВ списке заложников палестинского радикального движения ХАМАС находятся не менее 239 человек, сообщил 29 октября пресс-секретарь Армии Израиля... Прочитайте больше ⮕