ХАМАС освободит пленных иностранцев в обмен на 5-дневное прекращение огня

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Радикальное палестинское движение . Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что движение отказывается освобождать военнослужащих Армии обороны Израиля. Это связано с тем, что израильских солдат ХАМАС планирует удерживать до обмена.

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