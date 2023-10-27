ХАМАС пожаловался на атаки сектора Газа Израилем с суши, моря и воздуха

Лидеры группировки также сообщили об отключении интернета и мобильной связи. Они отметили, что это вместе с усилением бомбардировок в Газе – подтверждение готовности израильтян к «новым массовым убийствам и геноциду».

Ранее телеканал Al Arabia сообщил, что армия обороны Израиля предприняла самую масштабную атаку на сектор Газа с 7 октября. Информацию об атаке Израиля большими силами подтверждают и другие источники. В частности, CNN и Sky News сообщили о серии взрывов в Газе и продвижении израильских танков в направление севера.

В то же время официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хакари подтвердил, что израильская авиация продолжила наносить по тоннелям сектора Гаха, и рекомендовал жителям эвакуироваться на юг.

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