ХАМАС: Израиль начал вторжение в Газу на северо-востоке

«Бригады «Аль-Кассам» противостоят вторжению израильской армии в Бейт-Ханун и к востоку от Аль-Бурейдж, на земле идут ожесточенные столкновения», - следует из сообщения.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы».

На данный момент количество погибших от ударов израильской армии в секторе Газа превысило 7300, в том числе 20 граждан России, количество раненых превысило 19 тысяч. Кроме того, боевики ХАМАС могут удерживать в заложниках до 150 израильтян. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек.

МИД России призвал стороны прекратить все боевые действия. президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование этого кризиса возможно только на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, то есть создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. headtopics.com

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