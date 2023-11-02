ХАМАС: при повторных ударах по лагерю в Газе погибли не менее 195 человек

Почти 200 человек погибли при повторных ударах Израиля по лагерю палестинских беженцев Джабалия в секторе Газа, об этом сообщило движение ХАМАС.

По меньшей мере 195 человек погибли в результате ударов израильской авиации, нанесенных во вторник и среду по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, заявило радикальное палестинское движение ХАМАС в соцсетях.

По его данным, около 120 человек находятся под завалами и числятся пропавшими без вести, еще 777 человек пострадали. Добавим, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал удары Израиля по лагерю беженцев «бойней» и подчеркнул, что сцены, поступающие из Джабалии после ударов во вторник и среду, «ужасают».лагеря Джабалия в среду погибли по меньшей мере 80 человек, сотни — пострадали. headtopics.com

31 октября подконтрольный ХАМАС Минздрав сектора Газа сообщил, что Израиль нанес серию авиаударов по лагерю беженцев Джабалия. Число погибших и раненых превысило 400. Представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт

, что удар по лагерю был нанесен при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Гибель мирных жителей он назвал «трагедией войны». В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека подчеркнули, что удары ЦАХАЛ по лагерю беженцев быть приравнены headtopics.com