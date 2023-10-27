ХАМАС заявило о противостоянии наземному вторжению израильской армии

Москва, 27 октября - АиФ-Москва.

Группировка ХАМАС отражает наступление Армии обороны Израиля у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа. Об этом сообщили представители движения.

Прочитайте больше:

aifonline »

В ХАМАС заявили о противостоянии наземному вторжению армии Израиля в ГазеБригады 'Аль-Кассам' противостоят наземному вторжению армии Израиля у Бейт-Зануна на северо-востоке сектора Газа, идут столкновения. Об этом заявляет ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

ХАМАС заявило о противостоянии ЦАХАЛ у Бейт-Хануна в секторе ГазаБригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) 27 октября заявили, что противостоят наземному вторжению военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа. Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ: расширение масштабов сухопутной операции не стало началом наземнойОн опроверг домыслы о словах пресс-секретаря израильской армии, которые появились в обществе. Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров ракетных сил ХАМАСПредставители израильской армии сообщили, что ликвидировала одного из командиров ракетных сил палестинского движения ХАМАС в Хан-Юнисе Прочитайте больше ⮕

Conversation: ХАМАС даст отпор израильской армии, поскольку отступать некудаДоцент кафедры государственной политики Мичиганского университета Джавед Али в беседе с изданием Сonversation заявил, что в случае проведения наземной операции в секторе Газа израильская армия встретит ожесточенное сопротивление Прочитайте больше ⮕

В ХАМАС предрекли поражение Израилю в случае вторжения в ГазуПалестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль проиграет, если начнет наземную операцию на территории сектора Газа Прочитайте больше ⮕