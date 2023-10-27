ХАМАС заявило об отражении израильского «наземного вторжения» на востоке Аль-Бурейдж

Военное крыло палестинского исламистского движения ХАМАС заявило, что отражает «израильское наземное вторжение» в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа.

«Бригады «Аль-Кассам» противостоят израильскому наземному вторжению на востоке Аль-Бурейджа, сейчас на месте идут ожесточенные столкновения», — говорится в заявлении. Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Он сообщил, что вечером сухопутные войска продолжают наступательные действия.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары. headtopics.com

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