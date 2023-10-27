ХАМАС заявило о противостоянии ЦАХАЛ у Бейт-Хануна в секторе Газа

«Бригады «Аль-Кассам» противостоят вторжению израильской армии в Бейт-Ханун и к востоку от Аль-Бурейдж, на земле идут ожесточенные столкновения», — говорится в заявлении.
Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке Чего ждать от протестов в мусульманских странах и что сейчас происходит в регионе Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Он сообщил, что вечером сухопутные войска продолжают наступательные действия.
При этом представитель израильской армии подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции. Как сообщил «Известиям» директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов, существуют сомнения в том, что Израиль перешел к полноценной наземной операции в секторе Газа. По его мнению, на этой операции завязана целая комбинация событий. headtopics.com
Телеканал CNN сообщил, что у границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, а также ведутся танковые обстрелы. Жители сектора Газа рассказали, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.
Также стало известно, что сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели рейд в центральной части сектора Газа. Израильская сторона атаковала военные цели палестинского движения ХАМАС в районе Саджая и по всему сектору. headtopics.com
Бригады «Аль-Кассам» заявили, что отражает израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа.