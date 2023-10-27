ХАМАС назвало условия для пяти дней перемирия

ХАМАС заинтересовано в установлении режима прекращения огня. Как заявил один из лидеров палестинского движения Али Баракех в интервью Financial Times, бойцы движения освободят 100 иностранных заложников, которые удерживаются в секторе Газа, в обмен на пятидневное перемирие. При этом Баракех заявил, что захваченных в плен израильских военнослужащих освобождать не будет и оставит их для проведения обменов пленными. Условие касается только гражданских лиц.

Ранее замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури в комментарии ливанскому телеканалу Al-Manar заявил, что удерживаемые в секторе Газа пленные израильтяне подлежат обмену на палестинских заключенных, а иностранные заложники являются гостями. Также сообщалось, что переговоры, проводимые под руководством Катара по заложникам ХАМАС, достигли значительного успеха, однако сохраняются серьезные препятствия. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.

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