ХАМАС заявило о новом обстреле Тель-Авива

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" назвала удар ответом на "массовые убийства" Израилем мирных палестинцев

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило о новом обстреле Тель-Авива. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале группировки, удар стал ответом на "массовые убийства" Израилем мирных палестинцев.

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