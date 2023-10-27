ХАМАС сообщило об обстреле Тель-Авива

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — бригада «Изз ад-Дин аль-Кассам» уведомила об обстреле Тель-Авива. Об этом со ссылкой на заявление представителей формирования сообщает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что данный жест стал ответом на «массовые убийства» мирных палестинцев. Ранее израильская сторона заявила, что движение ХАМАС отказалось от прекращения огня в обмен на выдачу всех заложников, предложенного Израилем.

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