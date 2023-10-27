ХАМАС сообщил об обстреле Тель-Авива

Военное крыло ХАМАС бригада"Аль-Кассам" вечером в пятницу заявила об обстреле Тель-Авива.

Заявление распространилось в соцсетях радикалов.Ранее сообщалось, что в секторе Газа пропали интернет и мобильная связь во время массированной ракетной атаки со стороны Израиля.

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