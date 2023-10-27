Фьюри обещает быстрый нокаут в бою с Нганну: «Это как если бы чемпион по пинг-понгу вышел на корт против Джоковича»

Боксер Кевин Джонсон – о Тайсоне Фьюри: «Хорошо знаю его, мы жили вместе и пели песни. Он – один из величайших в истории»

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Комментатор UFC Аник – об отмене титульника Джонс – Миочич: «Тяжело терять встречу величайших в истории, но Павлович против Аспиналла – тот самый бой»

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Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели битву взглядов в Саудовской АравииЧемпион WBC Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну провели битву взглядов. Прочитайте больше ⮕

Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой с НганнуЧемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию, где уже 28 октября состоится его поединок с бывшим чемпионом UFC, камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну. Прочитайте больше ⮕

Фьюри: Великобритания — очень небезопасное местоЧемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о своём опыте пребывания в Саудовской Аравии, где состоится его поединок с экс-чемпионом UFC камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну. Прочитайте больше ⮕

«Я хочу, чтобы вы все услышали». Нганну высказался о предстоящем бое с ФьюриФранко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался о предстоящем поединке с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Прочитайте больше ⮕

Нганну раскрыл, какие первые слова ему сказал Майк Тайсон при подготовке к бою с ФьюриБывший чемпион промоушена UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о своём тренировочном лагере к поединку с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Прочитайте больше ⮕

Фьюри: Нганну всего лишь имитация, а имитировать могут многиеБританский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Прочитайте больше ⮕