Футболистка сборной Англии получила серьёзную травму головы в матче с Бельгией

Защитница сборной Англиипройдёт тщательное медицинское обследование в своём клубе «Манчестер Сити» после травмы головы, полученной ей в матче Лиги наций с Бельгией (2:3), сообщает Reuters.Гринвуд лежала на поле 12 минут, пока ей оказывали первую помощь, после чего унесли на носилках. Блом продолжила встречу с повязкой на голове.

«Алекс Гринвуд вернётся в Футбольную академию «Сити» для дальнейшего медицинского обследования после того, как получила травму головы во время игры за сборную. Мы можем подтвердить, что за ней тщательно наблюдают, она в сознании и здорова и побывает дома перед осмотром нашей медицинской командой», — говорится в заявлении клуба.

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