Футболист клуба РПЛ рассказал, сколько денег тратит в месяц

Боснийский футболист «Оренбурга» Иван Башич рассказал, сколько денег ему нужно, чтобы прожить один месяц. Его слова передает «РБ Спорт».

«Понятно, что в Москве все гораздо дороже. В Оренбурге, учитывая, что я живу один, что кормят нас в клубе и также оплачивают жилье, мне нужно около тысячи евро. В основном все уходит на рестораны, могу что-то купить на рынке. Если хочу взять что-то дорогое, то нужно больше тысячи, конечно», — сказал Башич.

Башич выступает за «Оренбург» с прошлого сезона. В текущем розыгрыше чемпионата России он сыграл в 12 матчах, в которых ему удалось забить один мяч. Ранее полузащитник выступал за боснийский клуб «Зриньски». По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Башича составляет €800 тыс. Его контракт с «Оренбургом» рассчитан до лета 2025 года. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Краснодарский футболист нокаутировал арбитраФутболист любительского клуба «Тлюстенхабль» Антон Гапон в матче против «Изумруда» ударил главного арбитра матча в лицо. Прочитайте больше ⮕

Юран обрушился с критикой на судейство в матче с «Сочи»Главный тренер клуба «Пари НН» Сергей Юран в эфире «Матч Премьер» раскритиковал судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», отметив, что судьи несправедливо поставили два пенальти в ворота нижегородского клуба. Прочитайте больше ⮕

Канчельскис: в Италии за Кубок дали по Audi. В Англии так не принятоБывший футболист Андрей Канчельскис рассказал о системе поощрений в «Манчестер Юнайтед» и других клубах. Прочитайте больше ⮕

Андрей Канчельскис: говорю англичанам: «Будете в России — звоните!»Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал об отношениях с экс-одноклубниками в Англии. Прочитайте больше ⮕

«Мы не идеальны. Прибавлять можно во всём»Футболист «Спартака» Павел Маслов — о борьбе за место в основе, провале в Воронеже и способах исправить положение дел в РПЛ Прочитайте больше ⮕

Тренер «Пари НН» Юран оценил дебют в РПЛ защитника ТолстопятоваГлавный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал игру защитника клуба Николая Толстопятова в матче 13-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0). Прочитайте больше ⮕