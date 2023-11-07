Футболист из «Порту» стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов

Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани из Италии. «Порту» одержал победу со счётом 2:0.забил второй гол своей команды в матче. Таким образом, футболист стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов. Португалец отличился в возрасте 40 лет и 254 дней.«Порту» располагается на второй строчке в группе Н, набрав девять очков в трёх играх. «Антверпен» находится на последнем месте квартета, у команды ноль очков.

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CHAMPİONAT: Гол Пепе помог «Порту» обыграть «Антверпен» в матче Лиги чемпионовЗавершился матч 4-го тура группы Н Лиги чемпионов между португальским «Порту» и бельгийским «Антверпеном».

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